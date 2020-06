Il Coronavirus molla la presa: in Sicilia ancora zero contagi e nessun morto

Il Coronavirus sta lentamente lasciando la Sicilia. Anche oggi infatti si sono registrati 0 contagi su 4.849 tamponi analizzati nelle ultime 48 ore (1.804 nell'ultimo giorno). Rispetto a ieri ci sono altre otto persone guarite e cinque persone in meno in ospedale. In terapia intensiva restano solo 3 persone. Non si registra alcun decesso.

Dall'inizio dei controlli dunque i tamponi effettuati sono stati 176.233 (+4.849 rispetto a mercoledì 10 giugno), su 147.871 persone: di queste dall'inizio dell'emergenza sono risultate positive 3.455, mentre attualmente sono ancora contagiate 841 (-8 rispetto a ieri), 2.335 sono guarite (+8) e 279 decedute. Degli attuali positivi, 37 pazienti (-5) sono ricoverati - di cui 3 in terapia intensiva (-3) - mentre 804 (-3) sono in isolamento domiciliare. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, negli ultimi due giorni (11 e 12 giugno) aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà lunedì.

Questi i casi riscontrati nelle varie province dell'Isola, negli ultimi due giorni (11 e 12 giugno), aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale in base alla divisione provinciale. Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 10 (2, 155, 11); Catania, 398 (13, 578, 100); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 119 (13, 387, 59); Palermo, 252 (9, 291, 38); Ragusa, 8 (0, 83, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 14 (0, 123, 5).

