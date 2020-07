Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Catania e in Sicilia al 3 luglio 2020

Zero decessi, un nuovo contagiato, appena 18 persone ricoverate. Sono i numeri relativi all'emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo quanto comunicato dal ministero della Salute. Gli attuali positivi sono 135, per un totale di 3.091 casi totali (332 scoperti con attività di screening diagnostico). Delle 18 persone ricoverate, due si trovano in terapia intensiva. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 2.830 (ieri ne erano stati effettuati 2.814). In tutto sono 117 le persone attualmente in isolamento domiciliare.

La situazione in Italia

Ecco intanto la situazione dell'epidemia di Coronavirus in Italia con un'occhiata al bollettino di oggi, venerdì 3 luglio 2020.Altri 15 morti in Italia a causa del Covid 19. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono 34.833, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 384 guariti, che portano il totale a a 191.467. I nuovi casi rispetto a ieri sono 223. I soggetti attualmente positivi sono 14.884. I pazienti ricoverati con sintomi sono 956 (-7), mentre quelli in terapia intensiva sono 79 (-3). Nel bollettino di ieri, giovedì 2 luglio, i nuovi casi sono tornati a superare quota 200, cosa che invece non era successa nei giorni precedenti. Anche i decessi negli ultimi giorni hanno avuto un leggero aumento, soprattutto dopo il 29 giugno, giorno in cui sono stati registrati soltanto sei morti, il dato minimo dallo scorso 28 febbraio.