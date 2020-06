Coronavirus: in Sicilia nessun nuovo contagio, ma c'è un altro morto

Nessun nuovo contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore, ma purtroppo nell'Isola si registra un altro decesso dovuto al Covid-19. Il numero dei morti quindi sale a 281. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile attualmente sono 129 (uno in meno di ieri), il totale dei casi sale quindi a 3076 (328 scoperti con attività di screening diagnostico). Rimangono ricoverate 22 persone di cui 4 in terapia intensiva, mentre sono 107 le persone in isolamento. Sono 2291 invece i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La situazione in Italia

Il bollettino di oggi, venerdì 26 giugno 2020. Sono 259 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I contagiati salgono così a 239.961. Gli attualmente positivi sono 17.638, 665 in meno di ieri. Trenta le vittime nelle ultime 24 ore, così i morti salgono a 34.708. Sono invece 890 i guariti: il totale sale a 187.615.

In Lombardia si registrano 156 casi, il 60,2% del totale. Alto anche il numero in Emilia Romagna, +46 casi, per il focolaio di Bartolini a Bologna. Gli attualmente positivi sono 17.638, 665 meno di ieri mentre risalgono leggermente le terapie intensive: 2 più di ieri per un totale di 105. Dopo il bollettino di ieri, in cui c'è stato un aumento dei nuovi contagi, soprattutto a causa dei nuovi focolai (Bologna e Mondragone su tutti), l'allerta rimane alta con l'Oms che ha paragonato l'epidemia del nuovo Coronavirus alla Spagnola: "Potrebbe tornare a colpire dopo l'estate"