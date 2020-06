Coronavirus, in Sicilia situazione stabile: nessun nuovo caso a Catania

La curva dei contagi nell'Isola rimane in discesa stabile: sono solo 2 i nuovi casi registrati oggi a fronte degli oltre 2 mila tamponi effettuati in più rispetto a ieri. I casi totali salgono dunque a 3.460, mentre rimangono ancora contagiate 806 persone, i guariti sono 2.374 (+1 rispetto a ieri) e il numero dei morti, fortunatamente, rimane fermo a 280. Sono 36 i ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva, e 770 quelli attualmente in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 182.514 tamponi su 152.670 persone. Nella provincia etnea i casi totali registrati fino a oggi sono 1077, circa il 30 % dei casi registrati in Sicilia. Questi i dati forniti dal Ministero della Salute alle 17.00 di oggi 16 giugno 2020.

