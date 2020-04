Coronavirus, in Sicilia validati quasi 4 mila tamponi: nella provincia etnea 43 nuovi casi

La curva dei contagi in Sicilia rimane stabile con un aumento costante dei casi positivi. Anche se i casi registrati oggi sono 76 in più di ieri, segnando dunque un significativo aumento rispetto alla media dei giorni scorsi, il numero è correlato al numero dei tamponi processati che è più che raddoppiato rispetto a ieri (+3720). Il totale dei casi positivi arriva dunque a 2.835. Attualmente sono ancora contagiate 2.259 persone (+49), 370 sono guarite (+24) e 206 decedute (+3). Continua a scendere il numero dei ricoverati (-14) che arrivano così a 551 di cui 37 in terapia intensiva, due in meno di ieri. Tra gli attualmente positivi rimangono in isolamento domiciliare 1.708 persone (+63). In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile. Anche il dato dei nuovi positivi della provincia etnea, pur rimanendo in media più alto delle altre province, è strettamente legato al maggior numero dei tamponi effettuati. Non deve sorprendere quindi che i nuovi casi salgano a 43. A Catania dunque dall'inizio del monitoraggio sono stati registrati 851 casi mentre 664 sono quelli attualmente contagiati, con 99 ricoverati, 114 guariti (+ 3 rispetto a ieri) e, purtroppo 73 morti (2 in più di ieri). Nelle altre province la divisione degli attuali positivi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale, è la seguente : Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 113 (16, 15, 10); Enna, 319 (172, 33, 25); Messina, 412 (123, 59, 42); Palermo, 349 (70, 46, 27); Ragusa, 58 (4, 6, 6); Siracusa, 103 (60, 77, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come leggere i numeri

I numeri vanno letti e interpretati, se si vuole davvero capire come evolve, in positivo o in negativo, un'epidemia. E si rischia di incorrere in particolare in un equivoco, che va spiegato. Quali sono i numeri che vanno analizzati per capire "come sta andando"? Sono prevalentemente due: i decessi, che sono il dato purtroppo più attuale e più correlabile quindi all'andamento della curva epidemica giorno dopo giorno. E poi il numero di casi totali, perché come detto è solo quello che dà conto di aumenti o diminuzioni nei contagi. Ovviamente è molto importante per tutti anche il numero dei guariti, ma è un dato clinico, non epidemiologico: se ad esempio domani ci fossero 300 nuovi casi e guarissero tutti all'istante, facendo un'ipotesi estrema, pur essendo una splendida notizia non cambierebbe nulla sul piano della curva epidemiologica, che risulterebbe in salita di 300 casi.