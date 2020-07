Coronavirus, 7 nuovi contagi in Sicilia: 6 nella provincia etnea

Sono 7 i nuovi casi registrati in Sicilia a fronte dei risultati pervenuti dai 2.675 tamponi effettuati in più rispetto a ieri. Dalla Regione fanno sapere che 6 sono nella provincia di Catania (di questi 5 nell'hinterland) e uno in provincia di Siracusa. Ci sono 3 guariti in più ma si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva che porta a 3 il totale di chi necessita di assistenza respiratoria. I casi totali registrati nell'isola fino ad oggi sono 3.153, 283 i decessi mentre i guariti sono a oggi 2.079. Rimangono contagiate 161 persone mentre 148 sono isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 255.152 test su 203.459 persone. Questi i dati comunicati oggi dal ministero della Salute sulla situazione in Sicilia.

