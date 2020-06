Coronavirus, in Sicilia guariti in aumento: 2 nuovi casi a Catania

Sono 4 i nuovi casi registrati in Sicilia a fronte degli oltre 5 mila tamponi effettuati in più rispetto agli ultimi dati comunicati dalla Regione Siciliana venerdì 5 giugno scorso. I casi totali quindi arrivano a 3.452 mentre attualmente sono ancora contagiate 853 persone. I guariti sono 21 portando il totale a 2.321, ma si registrano purtroppo 2 nuovi decessi che portano il numero complessivo dei morti a 278. Diminuiscono ancora i ricoveri. Degli attuali 853 positivi, 47 pazienti (-13) sono ricoverati - di cui 7 in terapia intensiva (+1) - mentre 806 (-6) sono in isolamento domiciliare. Nella provincia etnea si registrano 2 nuovi casi ma aumentano i guariti: attualmente sono ancora contagiate 398 persone, 16 sono ancora ricoverate, 576 i guariti mentre il numero dei morti si ferma a 100. La situazione degli attualmente positivi nelle altre province dell'Isola è la seguente: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 13 (2, 152, 11); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 123 (16, 383, 59); Palermo, 254 (13, 289, 37); Ragusa, 8 (0, 83, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 17 (0, 120, 5). Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 165.693 su 140.109 persone. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

