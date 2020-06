Coronavirus, in Sicilia situazione stabile: 1 nuovo caso a Catania

Sono due i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Sicilia, uno dei due registrato nella provincia etnea. Questo quanto emerge dal bollettino diramato dalla Protezione civile, perché la Regione non fornisce più il consueto resoconto giornaliero ma farà un aggiornamento ogni due giorni (escluso il weekend). Intanto oggi sull'Isola si registrano 0 decessi, e due guariti. Quindi al momento le 853 persone attualmente malate sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (-1), 39 ricoverati con sintomi (-1), 808 in isolamento domiciliare (+2). I morti totali sono 278, i guariti 2323 (+2). Oggi sono state testate 2386 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,08%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.