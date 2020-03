I casi positivi nella provincia di Catania sono 453 ( + 48): aumentano i ricoverati

Resta Catania la provincia siciliana più colpita dal Coronavirus con 453 casi positivi, 48 in più rispetto a ieri. Nella provincia etnea crescono le persone ricoverate (150, ieri erano 142) e le vittime che raggiungono oggi quota 29, mentre il numero dei guariti resta stabile a 16. Questa la divisione degli attuali positivi nelle altre province: Agrigento, 91 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 62 (18, 4, 4); Enna, 191 (120, 1, 11); Messina, 283 (128, 10, 18); Palermo, 236 (87, 17, 9); Ragusa, 38 (10, 3, 2); Siracusa, 66 (36, 21, 6); Trapani, 72 (26, 0, 1). In Sicilia ci sono 1.492 persone positive al coronavirus, 84 più di ieri. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 15.634, di questi sono risultati positivi 1.647 (92 in più rispetto a ieri). I decessi sono al momento 81.

Il Presidente Musumeci oggi all'Ars

"Rimanere a casa e rimanerci il più possibile è la misura adeguata per limitare il contagio dai soggetti asintomatici". Questa la strada indicata dal governatore siciliano, Nello Musumeci che oggi è intervenuto all'Ars, per uscire fuori dall'emergenza Covd-19. "L'emergenza Covid-19 ha procurato effetti gravi sul tessuto produttivo e le fasce più deboli in Sicilia: è una emergenza mai vista. E' una congiuntura economica da guerra, non conosciamo durata e contorni. L'emergenza Covid-19 ha procurato effetti gravi sul tessuto produttivo e le fasce più deboli in Sicilia: è una emergenza mai vista. E' una congiuntura economica da guerra, non conosciamo durata e contorni". Così il governatore della Sicilia che ha aggiunto: "Ci attendono ancora giorni difficili, che sapremo affrontare in Sicilia con ferma determinazione, ognuno nel proprio ruolo". Il governatore ha annunciato al Parlamento il ritiro dei documenti contabili e finanziari depositati all'Ars prima dell'emergenza Covid-19 e ha aperto a un confronto con le opposizioni per "una legge di stabilità d'emergenza": a fine aprile scade l'esercizio provvisorio. "Ai cittadini rinnovo l'invito e l'esortazione a rimanere a casa, pur nella comprensibile stanchezza di queste dure settimane, ma guai a dovere vanificare gli sforzi finora compiuti - ha proseguito - Siamo tutti sulla stessa barca nessuno escluso, e uniti ne usciremo bene perché siamo un popolo forgiato a indicibili sacrifici e con questo fardello del passato affrontiamo i prossimi giorni di sacrificio accesi d'amore e illuminati di speranza".

Come leggere i numeri

I numeri vanno letti e interpretati, se si vuole davvero capire come evolve, in positivo o in negativo, un'epidemia. E si rischia di incorrere in particolare in un equivoco, che va spiegato. Quali sono i numeri che vanno analizzati per capire "come sta andando"? Sono prevalentemente due: i decessi, che sono il dato purtroppo più attuale e più correlabile quindi all'andamento della curva epidemica giorno dopo giorno. E poi il numero di casi totali, perché come detto è solo quello che dà conto di aumenti o diminuzioni nei contagi. Ovviamente è molto importante per tutti anche il numero dei guariti, ma è un dato clinico, non epidemiologico: se ad esempio domani ci fossero 300 nuovi casi e guarissero tutti all'istante, facendo un'ipotesi estrema, pur essendo una splendida notizia non cambierebbe nulla sul piano della curva epidemiologica, che risulterebbe in salita di 300 casi.

