Coronavirus, nella provincia etnea i casi positivi sono 108: 12 in più di ieri

Sono 237 i casi di coronavirus in Sicilia, 24 più di ieri. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Risultano ricoverati 114 pazienti (21 a Palermo, 53 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 6 a Enna, 2 a Ragusa, 10 a Siracusa e 7 a Trapani) di cui 28 in terapia intensiva, mentre 112 sono in isolamento domiciliare, otto sono guariti (tre a Palermo, due ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e quattro deceduti. La quarta vittima è un'anziana donna morta ieri il cui tampone, risultato positivo, è stato effettuato dopo il decesso. Nel dettaglio, per quanto riguarda la provincia di Catania, i casi positivi sono 108, 12 in più rispetto a ieri. Nelle altre province, questi i dati: Agrigento, 22; Caltanissetta, 4; Enna, 8; Messina, 16; Palermo, 40; Ragusa, 4; Siracusa, 21; Trapani, 14.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.