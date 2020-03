Coronavirus, nella provincia etnea solo 5 casi positivi in più: 5 i pazienti guariti

Sono 408 le persone finora trovate positive al Coronavirus in Sicilia. Questo l'ultimo dato fornito dalla Regione. "Dall'inizio dei controlli - dicono da Palazzo dei Normanni - i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.468. Attualmente risultano positive 379 persone, alle quali bisogna aggiungere le venticinque invece guarite (11 a Palermo, 5 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e le quattro persone che hanno perso la vita.

Rispetto agli ultimi due giorni il numero dei contagiati continua dunque a salire. Rispetto a ieri si registra +68. I 408 tamponi spediti all'istituto superiore della sanità - è opportuno chiarire - sono quelli che in un primo momento sono risultati positivi. Ma per essere "validati" c'è bisogno della conferma dello Spallanzani. Il totale 408 viene fuori dal numero degli attuali positivi (379) dei guariti (25) e dei deceduti (4).

Ad oggi risultano ricoverati 210 pazienti (27 a Palermo, 105 a Catania, 17 a Messina, 1 ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 18 a Enna, 6 a Ragusa, 17 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 42 in terapia intensiva, mentre 169 sono in isolamento domiciliare. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (venerdì 20 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Per quanto riguarda la provincia etnea, i positivi ad oggi sono 156, quindi solo 5 in più rispetto a ieri. Questa la divisione degli attuali positivi nelle altre province: Agrigento, 29; Caltanissetta, 17; Enna, 22; Messina, 35; Palermo, 48; Ragusa, 6; Siracusa, 39; Trapani, 27

