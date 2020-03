Coronavirus, i dati aggiornati: a Catania sono 7 i pazienti ricoverati

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 83 campioni. Salgono a 83 i casi di positivita' al coronavirus in Sicilia, 21 in più rispetto ai 62 di ieri. I campioni sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità per le successive analisi. Il dato è stato reso noto dalla presidenza della Regione Siciliana nel suo consueto bollettino che contiene i dati sulla diffusione di virus, gia' trasmessi all'Unita' di crisi nazionale. Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.