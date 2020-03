Caso positivo ad Aci Castello, lo comunica il Sindaco: "Paziente ricoverato a Catania"

Caso positivo di coronavirus anche ad Aci Castello, dove lo stesso sindaco Carmelo Scandurra ne ha dato notizia con un post pubblicato su Facebook. “In data odierna ho appreso che un nostro concittadino risulta positivo al Covid-19. La persona si trova ricoverata presso una struttura ospedaliera di Catania. Il nucleo familiare attualmente è in buono stato di salute e non riferisce alcuna sintomatologia particolare, è sottoposto ad autoisolamento ed è in costante colloquio con le autorità sanitarie preposte, oltre che al medico di famiglia, per tutte le eventuali disposizioni che i protocolli prevedono”, scrive il primo cittadino del comune poco distante dal capoluogo etneo.

“Ho ritenuto opportuno, prima di diffondere questo comunicato, avere un confronto con i familiari e con il medico curante della famiglia, in modo da ricostruire il più possibile la vicenda. Insieme a moltissimi sindaci dell’area Metropolitana di Catania – prosegue Scandurra –, abbiamo sottoscritto e inviato una nota all’Anci Sicilia, con la quale lamentiamo la mancanza di comunicazione di dati ufficiali relativi ai soggetti risultati positivi al coronavirus Covid-19, per ragioni attinenti alla tutela dei dati personali. Tale mancata comunicazione pone i sindaci nella totale impossibilità di assicurare l’attivazione dei controlli di sicurezza e un’adeguata tutela dei cittadini. In virtù di quanto sopra detto, abbiamo chiesto l’attivazione di un protocollo di comunicazione ai Sindaci, dei casi positivi di contagio sul territorio”.