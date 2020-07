San Cono, il sindaco: "Un caso positivo al Covid19: è già in isolamento"

L'annuncio è arrivato dal sindaco Nuccio Barbera e ha certificato un caso positivo al Covid19 a San Cono. "Abbiamo un caso positivo - ha detto in un video caricato ieri su facebook - ed è asintomatico. Abbiamo preso le precauzioni del caso ed è in quarantena così come chi è stato in contatto con questa persona".

Il sindaco ha preannunciato l'adozione di misure più restrittive per le attività commerciali e i locali della movida. "Dobbiamo attenerci alle regole - ha concluso Barbera - e l'invito è di non creare allarmismo, la situazione è sotto controllo e attendiamo l'esito del secondo tampone e di quello che verrà effettuato alle altre persone venute a contatto. Evitiamo assembramenti eluoghi affollati". Si tratterebbe di una donna che ha scoperto casualmente di essere positiva al Covid19 a seguito degli accertamenti preliminari svolti per l'accesso in una struttura sanitaria.