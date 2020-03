Coronavirus, i dati aggiornati, Catania si conferma provincia più colpita: 57 casi

I casi di coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia sono 130, di cui 44 pazienti ricoverati (solo 7 in terapia intensiva), 82 in isolamento domiciliare, due guariti e due deceduti. In particolare ad Agrigento, 18; Caltanissetta, 2; Catania, 57; Enna, 2; Messina, 9; Palermo, 28; Ragusa, 2; Siracusa, 8; Trapani, 4. E' quanto emerge dai dati, aggiornati alle ore 12, cosi' come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unita' di crisi nazionale. Il prossimo aggiornamento avverra' domani, fanno sapere dalla presidenza della Regione Siciliana che raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus.

