Cinque pregiudicati e uno spinello in strada "in barba" al coronavirus: denunciati

In barba alle disposizioni per contenere la diffusione del coronavirus erano in piazza Palestro mentre fumavano uno spinello di marijuana. Sono stati beccati dai carabinieri: si tratta di cinque pregiudicati, di età compresa tra 25 e 29 anni. Avevano pensato bene di trascorrere la scorsa notte in "compagnia". Oltre alla denuncia per la violazione dell’art 650 del c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) i cinque sono stati segnalati alla prefettura di Catania per l’uso personale di sostanze stupefacenti.

