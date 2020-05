In Sicilia soltanto 7 nuovi casi e 6 sono nel catanese, aumentano i guariti (+80)

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 7 maggio 2020

„La sensazione è che il giorno in cui in Sicilia ci saranno "zero contagi" non sia molto lontano. I numeri di oggi fanno registrare appena 7 nuovi casi di positività al Coronavirus su 2.696 tamponi analizzati (0,25%). E soprattutto 80 persone guarite a fronte di un solo deceduto. Cifre che fanno scendere gli attuali malati di 74 unità.

Dall'inizio dei controlli dunque i tamponi effettuati sono stati 95.695 su 85.674 persone (ad alcuni il tampone è stato fatto più volte): di queste in totale ne sono risultate positive 3.288. Scende quindi sensibilmente il numero delle persone contagiate, che adesso sono 2.127 (-74 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza 910 persone sono guarite e 251 decedute. Degli attuali positivi 370 pazienti (-14) sono ricoverati - di cui 21 in terapia intensiva (-4) - mentre 1.757 (-60) sono in isolamento domiciliare. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

La provincia di Catania conta 6 dei 7 nuovi casi positivi dell'isola: dall'inizio dell'emergenza i positivi sono stati 694 con 82 ricoverati, 243 guariti e 90 decessi.

Test sierologici a privati: Sicilia ancora al Palo

Con l'avvio della "fase due" diverse regioni, per ultima la Campania, hanno dato la possibilità di fare gli esami del sangue specifici per il Covid-19. In Sicilia invece i test sono partiti solo per alcune categorie più a rischio, ma si attende ancora una circolare per dare il via libera ai laboratori. Gli imprenditori intanto attendono: "Questo tipo di esame ci permetterebbe di isolare un dipendente positivo". Ma qualche laboratorio ha iniziato a fare i primi test "sottobanco".

Come leggere i numeri

I numeri vanno letti e interpretati, se si vuole davvero capire come evolve, in positivo o in negativo, un'epidemia. E si rischia di incorrere in particolare in un equivoco, che va spiegato. Quali sono i numeri che vanno analizzati per capire "come sta andando"? Sono prevalentemente due: i decessi, che sono il dato purtroppo più attuale e più correlabile quindi all'andamento della curva epidemica giorno dopo giorno. E poi il numero di casi totali, perché come detto è solo quello che dà conto di aumenti o diminuzioni nei contagi. Ovviamente è molto importante per tutti anche il numero dei guariti, ma è un dato clinico, non epidemiologico: se ad esempio domani ci fossero 300 nuovi casi e guarissero tutti all'istante, facendo un'ipotesi estrema, pur essendo una splendida notizia non cambierebbe nulla sul piano della curva epidemiologica, che risulterebbe in salita di 300 casi.

