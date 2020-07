Coronavirus, un nuovo caso in Sicilia: aumentano i guariti

Un nuovo caso scoperto in Sicilia a fronte dei 2.425 tamponi effettuati in più rispetto a ieri: i dati del ministero della Salute riportano anche un aumento dei guariti (+3), che raggiungono così la cifra complessiva di 2.673 persone, mentre rimangono ancora ricoverate 18 persone, di cui 3 in terapia intensiva. Il numero dei casi totali registrati nell'Isola è di 3.081 mentre risultano ancora positive 126 persone e 105 rimangono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 211.496 test su 172.947 persone.

