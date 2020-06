Coronavirus, in Sicilia aumentano i guariti: nessun nuovo caso a Catania

In Sicilia la situazione resta stabile con sempre meno contagi: aumentano ancora i guariti e non si registrano nuovi decessi: sono due i nuovi casi registrati nell'Isola e comunicati dalla Regione Siciliana alle 17 di oggi 22 giugno. I casi positivi sono dunque 3.072, mentre attualmente sono ancora contagiate 141 (-9), 2.651 sono guarite (+11) e 280 decedute. Degli attuali 141 positivi, 26 pazienti (0) sono ricoverati - di cui 6 in terapia intensiva (+1) - mentre 115 (-9) sono in isolamento domiciliare.Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 192.138 (+4.269 rispetto a venerdì 19 giugno), su 159.796 persone. La situazione dei contagiati nelle province è la seguente: Catania 777, Agrigento 135, Caltanissetta 185, Enna 438, Messina 472, Palermo 498, Ragusa 87, Siracusa 320, Trapani 136.

