Coronavirus, in Sicilia situazione stabile: scoperto un nuovo caso

Un nuovo contagiato da Coronavirus, che fa salire a 130 il numero degli attuali positivi in Sicilia. In base a quanto comunicato dalla Regione alla Protezione civile, il numero totale dei casi sale a 3.077 (329 scoperti con attività di screening diagnostico). In Sicilia rimangono ricoverate 20 persone, di cui 4 in terapia intensiva; mentre sono 106 le persone in isolamento. Sono 2.348 invece i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

