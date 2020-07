Coronavirus, in Sicilia un nuovo contagio: 13 guariti e un morto

Un nuovo caso registrato nell'Isola a fronte dei 2.456 tamponi effettuati in più rispetto a ieri e un nuovo decesso che, purtroppo, porta il totale dei morti a 283. Questi i dati forniti oggi dal ministero della Salute relativi alla Sicilia: sono attualmente ricoverate 7 persone e non c'è nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. Aumenta di 13 unità il numero dei guariti che arrivano dunque a 2687 mentre rimangono ancora contagiate 127 persone. Dall'inizio dell0emergenza sono stati effettuati 227 239 test su 184.303 persone.

