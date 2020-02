Coronavirus, Musumeci: "Dobbiamo essere pronti a tutto" | Video

"Siamo chiamati a rispettare un protocollo nazionale che è quello definito dalla Protezione civile che ha ed esercita un controllo particolare sulle persone in arrivo in porti e aeroporti. Nel vertice che abbiamo convocato nel pomeriggio faremo il punto della situazione per creare omogenee iniziative in tutta la Sicilia. In ogni caso, siamo già pronti per affrontare una condizione di emergenza". E' quanto dichiarato dal presidente della Regione Nello Musumeci questa mattina a Catania, a margine di una conferenza presso le "Ciminiere".

I nodi da sciogliere, durante il vertice che si terrà nel pomeriggio, saranno le misure di sicurezza nei luoghi pubblici, uffici, scuole, porti ed aeroporti.

Al momento sono entrate in vigore disposizioni isolate, come l'incremento dei controlli sanitari presso l'aeroporto di Palermo. Sono stati oltre 42 mila i passeggeri in arrivo allo scalo "Falcone e Borsellino" con i voli internazionali (dal 5 febbraio) e da Roma Fiumicino (dal 10 febbraio) sottoposti al controllo contro il coronavirus attraverso la misurazione della temperatura corporea con i termometri a infrarossi dai tecnici del ministero della Salute e dalla Croce Rossa. Dall'esame non sono stati rilevati casi di infezione. Presso l'aeroporto etneo vengono controllati tutti i voli provenienti da Roma, Milano, Orio al Serio e tratte internazionali.

Infine, rimane confermata la sospensione delle gite scolastiche a tempo indeterminato, ma non delle attività dei vari istituti. E' circolata tuttavia una fake news, smentita dal Sindaco di Catania, inerente la chiusura delle scuole per motivi sanitari.

