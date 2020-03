Coronavirus, a Catania sono 49 i casi positivi: 8 in più rispetto a ieri

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi, giovedì 12 marzo, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. In totale sono 115 i pazienti, di cui 33 ricoverati di cui cinque in terapia intensiva, 78 in isolamento domiciliare, due guariti e due deceduti. Catania continua a mantenere la maglia nera con 49 casi accertati. A seguire Agrigento con 17, Caltanissetta 2, Enna, Messina 9, Palermo 26, Ragusa 2, Siracusa 5, Trapani 4. Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione.

Per esorcizzare la paura, i piccoli lettori di CataniaToday hanno inviato alla nostra pagina Facebook i loro disegni, che abbiamo raccolto in una fotogallery piena di colore e speranza!