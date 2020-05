Coronavirus, sempre meno ricoveri e più di mille guariti: +2 contagi a Catania

In Sicilia si conferma una decisa battuta d'arresto, al momento, nella diffusione del Coronavirus. In base a quanto comunicato dalla Regione Siciliana per la giornata di oggi, scendono ancora i ricoveri ospedalieri (5 in meno rispetto a ieri) e sono piu di mille guariti: per l'esattezza 1002 persone in tutta l'Isola. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 102.403 (+855 rispetto a ieri), su 91.748 persone: di queste sono risultate positive 3.327 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.069 (-11), 1.002 sono guarite (+25) e 256 decedute (0). Degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (-5) sono ricoverati - di cui 16 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.780 (-6) sono in isolamento domiciliare. In provincia di Catania si registrano solo 2 nuovi contagi. Si è passati dai 1035 casi totali di ieri ai 1037 attuali. I ricoverati sono 65, 250 i guariti e 93 i deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (15, 53, 11); Enna, 247 (59, 145, 29); Messina, 361 (64, 144, 52); Palermo, 383 (57, 127, 31); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 109 (23, 103, 27); Trapani, 69 (2, 65, 5).

Come leggere i numeri

I numeri vanno letti e interpretati, se si vuole davvero capire come evolve, in positivo o in negativo, un'epidemia. E si rischia di incorrere in particolare in un equivoco, che va spiegato. Per capire "come sta andando" la diffusione del Covid-19 bisogna tener conto dei decessi, che sono il dato purtroppo più attuale e più correlabile quindi all'andamento della curva epidemica giorno dopo giorno. E metterli poi in relazione con il numero di casi totali, perché come detto è solo quello che dà conto di aumenti o diminuzioni nei contagi. Ovviamente è molto importante per tutti anche il numero dei guariti. Ma è un dato clinico, non epidemiologico: se ad esempio domani ci fossero 300 nuovi casi e guarissero tutti all'istante, facendo un'ipotesi estrema, pur essendo una splendida notizia non cambierebbe nulla sul piano della curva epidemiologica, che risulterebbe in salita di 300 casi.