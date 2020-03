Coronavirus, a Catania i casi salgono a 131: sono 23 in più

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi, mercoledì 18 marzo, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali dei policlinici di Palermo e Catania sono 3.294.

Sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 282 campioni: 45 più di ieri. Risultano ricoverati 129 pazienti (23 a Palermo, 58 a Catania, 13 a Messina, 2 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 6 a Enna, 3 a Ragusa, 12 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 29 in terapia intensiva, mentre 138 sono in isolamento domiciliare, dodici sono guariti (6 a Palermo, 2 ad Agrigento e Messina, 1 a Enna e Ragusa) e 3 deceduti.

Per quanto riguarda i dati per provincia, questi i dati aggiornati ad oggi. Si registrano 131 casi a Catania, 23 in più di ieri. Seguono Agrigento con 24, Caltanissetta con 6, Enna 8 casi, Messina 16, Palermo 47, Ragusa 6, Siracusa 28 casi, Trapani, 16.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore alla Salute Ruggero Razza ha annunciato che saranno effettuati i tamponi anche ai familiari delle persone rientrate nell'isola, che si sono registrate nella piattaforma della Regione. L'assessorato sta predisponendo nuove linee guide per l'isolamento domiciliare di queste persone. Nella piattaforma le registrazioni sono 35 mila.