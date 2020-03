Coronavirus, aumentano i ricoverati a Catania da 57 a 91: i casi positivi sono 151

In Sicilia 340 positivi al test sul coronavirus, ben 58 in più di ieri, e 15 guariti. E' il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 3.961. Sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 340 campioni. Risultano ricoverati 179 pazienti (24 a Palermo, 91 a Catania, 16 a Messina, 2 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 11 a Enna, 3 a Ragusa, 15 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 36 in terapia intensiva, mentre 142 sono in isolamento domiciliare. Quindici sono guariti (nove a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e quattro deceduti. L'ultimo decesso, per insufficienza cardiorespiratoria, è avvenuto a Enna: si tratta di un uomo di 82 anni con altre patologie, risultato positivo al tampone.

Per quanto riguarda la provincia di Catania, i casi positivi sono 151 ( 20 più di ieri). Questa la divisione nelle altre province: Agrigento, 27; Caltanissetta, 12; Enna, 21; Messina, 16; Palermo, 52; Ragusa, 7; Siracusa, 33; Trapani, 21.