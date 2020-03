Coronavirus, 10 mila mascherine non sicure sequestrate dalla guardia di finanza

Diecimila mascherine sequestrate perché non sicure. E' questo l'esito dei controlli della guardia di finanza che hanno scoperto la grande mole dei prodotti, richiestissimi per via dell'epidemia coronavirus, un capannone di Misterbianco gestito da un cittadino cinese. I militari si sono recati, a seguito di una intensa attività di indagine, nell’esercizio commerciale che fa vendita al dettaglio ed all’ingrosso e hanno rinvenuto le mascherine che non riportavano le indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti. Infatti sulle confezioni non erano specificate la composizione delle stesse, elemento fondamentale per evitare potenziali rischi sanitari al consumatore finale.

Per tale ragione, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo della merce ed hanno segnalato il titolare dell’attività commerciale alla Camera di Commercio per le relative sanzioni pecuniarie, che possono arrivare ad un massimo di 200.000 euro.