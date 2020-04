Coronavirus, dimesso il primo paziente dall'ospedale di Acireale: era in Rianimazione

Un primo paziente è guarito dal Covid-19 all'ospedale di Acireale ed è stato dimesso. E' un 69enne del catanese che era ricoverato nell'Uoc di Anestesia e rianimazione. E' stato curato con terapia standard associata all'utilizzo degli anticorpi monoclonali, dapprima con il tocilizumab e successivamente con il siltuximab, un nuovo farmaco utilizzato in fase sperimentale nei pazienti con Covid-19. Per lui i tamponi di controllo sono risultati negativi e ha fatto rientro a casa. Nella Terapia intensiva dell'ospedale di Acireale sono quattro i pazienti ricoverati, di cui tre per Covid-19. "Le strategie terapeutiche stanno dando buoni risultati - spiega il direttore dell'Uos di Anestesia e rianimazione, Giuseppe Rapisarda - così come sono significativi i risultati che si stanno conseguendo grazie alle misure di contenimento disposte dai governi nazionali e regionali". Più importante non abbassare la guardia e non sprecare tutti gli obiettivi raggiunti. "Gratitudine agli operatori, per l'esemplare condotta professionale e umana", è stata espressa dalla Direzione strategica dell'Asp di Catania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.