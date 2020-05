Coronavirus e disabilità: intervista in diretta sui problemi delle famiglie

Oggi pomeriggio parleremo di disabilità e Coronavirus con Maria Tripodi, presidente della onlus "Il Sorriso di Riccardo". Con il lockdown e la cessazione della maggior parte delle attività di assistenza ai bambini disabili, sono state pesanti le conseguenze patite dai ragazzi e dalle loro famiglie. La mancata possibilità di poter andare a scuola, di fruire del sostegno necessario, l’impossibilità di recarsi nei centri per proseguire le terapie e lo stop alle uscite, hanno determinato difficoltà per le famiglie e per i ragazzi. Nelle situazioni di crisi chi paga il prezzo più alto, spesso, è chi si trova già in condizoni precarie. Di tutto questo parleremo oggi pomeriggio a partire dalle 15,30 sulla nostra pagina Facebook in diretta con Maria Tripodi, presidente della onlus "Il Sorriso di Riccardo", da sempre in prima linea per aiutare i ragazzi e le loro famiglie.

