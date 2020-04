Distribuito gel igienizzante nei sei municipi catanesi

Questa mattina l'assessore con delega al personale Michele Cristaldi ha distribuito ai presidenti dei sei municipi catanesi l'igienizzante che il Dipartimento di Chimica con il sostegno della protezione civile aveva donato al gruppo consiliare di Forza Italia a seguito di una esplicita richiesta effettuata dagli azzurri.

Si tratta di circa 200 litri che i presidenti metteranno a disposizione degli uffici comunali e dei dipendenti a maggior contatto con il pubblico ed alle aree che saranno maggiormente esposte durante la fase 2 della lotta al Covid19.

Al ritiro presso la sede della Protezione civile che ha gentilmente messo a disposizione un'apposita struttura, si sono quindi presentati i presidenti: Fasanaro (Municipio I), Ruffino (Municipio II), Ferrara (Municipio III) , Buceti (Municipio IV), Patane' (Municipio V) ed Allegra ( Municipio VI).

"Un ringraziamento particolare va al rofessore Purrello ed al professore Torrisi per il lavoro eccezionale svolto in questa fase cosi critica e per la grande solidarietà dimostrata nei confronti dell'intera collettività. Sono molte infatti le donazioni effettuate dal Dipartimento di chimica sull'intero territorio provinciale etneo, garantendo sempre dialogo, collaborazione e massima professionalità", hanno commentato gli esponenti di Forza Italia.