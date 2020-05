Coronavirus, dati "differenti" sul contagio tra Regione e Asp

Come rivelato dal quotidiano La Sicilia ci sarebbero dei "dubbi" sui numeri diramati dalla Regione Siciliana in merito ai contagi relativi al covid19 e al numero dei ricoverati. A farli emergere sarebbe una lettera che l'Asp ha inviato alla Regione stessa per sottolineare alcune incogruenze.

Sul tema è intervenuta la deputata regionale all'Ars del Movimento Cinque Stelle Jose Marano che ha chiesto chiarezza alla Regione Siciliana in merito ai dati diffusi.

"Secondo quanto apprendiamo dalla stampa – dice Marano – ci sarebbe un quadro a tinte fosche che non rende realistici i dati diffusi quotidianamente dalla Regione. Infatti, l'Asp di Catania ha scritto alla Regione per segnalare evidenti difformità tra i numeri diramati e i numeri in possesso dell'azienda sanitaria. Discrasie che abbracciano il numero dei positivi dall'inizio dell'emergenza, dei ricoverati e dei nuovi contagi con disallineamenti anche notevoli. Ad esempio, secondo la Regione i positivi dall'inizio dell'emergenza sarebbero oltre 600 contro gli 800 che dichiara l'Asp. Un quadro davvero anomalo e preoccupante: dove sta la verità?".

"I cittadini hanno diritto di conoscere - ha concluso la deputata - le corrette proporzioni del contagio e chiedo all'assessore Razza di prendere una posizione ufficiale e di fare chiarezza sui dati di Catania ma anche delle altre otto province siciliane".