Dusty: "Chiusi i centri di raccolta comunali di Picancello e San Giovanni Galermo"

Su disposizione del Comune di Catania, a decorrere da venerdì 13 marzo e sino a nuova comunicazione, i due Centri Comunali di Raccolta di Catania (siti nei quartieri di Picanello (Via Maria Gianni) e San Giovanni Galermo (Viale Tirreno), saranno chiusi alla cittadinanza in seguito alle disposizioni indicate nel Dpcm emanato dal presidente del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare i contagi dell'emergenza sanitaria del Coronavirus (COVID-19).

Tale provvedimento è volto a tutelare la salute degli utenti nonché del personale Dusty, che normalmente presidia i due Centri comunali di Raccolta. L'amministrazione comunale e Dusty si scusano con la cittadinanza per il possibile disagio, certi che si comprenderà l'importanza di tale sospensione.