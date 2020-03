Tamponi negativi per i colleghi del medico catanese, riapre cardiologia a Enna

Tamponi tutti negativi per medici e infermieri del reparto di cardiologia dell'ospedale Umberto I di Enna, che ieri, in via precauzionale, era stato chiuso dopo che un medico in servizio ad Enna, ma di Catania, era risultato positivo al test. E' stato l'epidemiologo a decidere chi avrebbe ripreso a lavorare in base ad eventuali contatti che i medici e gli infermieri avrebbero avuto con il medico risultato positivo. Test negativo anche per la dottoressa ricoverata in malattie infettive, che ha una semplice influenza.