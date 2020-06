Coronavirus, in Sicilia sbagliato anche il numero dei casi: sono 397 in meno, 3 i nuovi

Non solo gli attuali positivi, in Sicilia anche il numero totale dei contagiati era sbagliato. Sono 397 in meno rispetto a quanto comunicato fino ad ora dalla Regione. Questo si evince dall'aggiornamento di oggi (19 giugno) fornito dal ministro della Salute, dopo la correzione sul numero degli attuali positivi, passati ieri da 805 a 153. in Sicilia quindi sono stati segnalati in tutto 3.070 casi (e non 3.467 come comunicato dall'ultimo bollettino di mercoledì), con un calo di 397 unità. Tre i nuovi contagi da ieri (su 1.616 tamponi). Nell'Isola i ricoverati sono 26 - di cui 5 in terapia intensiva - mentre 124 si trovano in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi sono 150. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, con un totale fermo a 280. I guariti sono 2.640. Cosi i dati allineati anche per le province: Catania conta 777 casi totali, Agrigento 135, Caltanissetta 185, Enna 438, Messina 470, Palermo 498, Ragusa 87, Siracusa 320, Trapani 136.

