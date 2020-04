Coronavirus, all'ospedale "Gravina" in arrivo strumentazione per eseguire i test

Avviata la procedura per dotare l’Uoc di Patologia clinica dell’Ospedale “Gravina” della strumentazione per l’esecuzione dei test in biologia molecolare su tampone, per la ricerca del virus Covid-19. La procedura è istruita dagli Uffici calatini dell’Uoc Approvvigionamenti (direttore dott. Pietro Galatà, Rup è il dott. Giampaolo Runza). "Ringrazio la Direzione aziendale per avere autorizzato questa procedura d’acquisto - dichiara la dr.ssa Giovanna Pellegrino, direttore medico del Presidio - alla quale abbiamo lavorato in piena sinergia con tutti gli uffici e i servizi coinvolti. È un ulteriore servizio che si aggiunge per migliorare la capacità di risposta sanitaria e di gestione dell’emergenza da parte del Presidio". La struttura si sta, inoltre, preparando per l’esecuzione dei test quantitativi per la titolazione degli anticorpi, non appena disponibili in commercio. "In questo modo - spiega il dott. Daniele Interlandi, direttore dell’Uoc di Patologia clinica -, seguendo le indicazioni dell’ISS, si potrà avere una fotografia dello stato immunitario delle comunità e della popolazione".

