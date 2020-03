Coronavirus, il Comune intensifica i controlli e le attività di prevenzione

L’amministrazione comunale già dalla giornata di oggi, contestualmente all'entrata in vigore del nuovo Dpcm pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella tarda mattinata, sta eseguendo le prescrizioni stabilite dal Governo per contenere la diffusione del virus. Il sindaco Salvo Pogliese, intanto, ha immediatamente disposto la chiusura di musei e mostre temporanee ospitate nei locali comunali per evitare la presenza di gruppi di visitatori. Con la messa a disposizione di diffusori igienizzanti e di sapone liquido nei servizi igienici. Sono stati stabiliti ulteriori interventi di pulizia e igiene degli uffici e nelle strutture comunali e nelle prossime ore anche nei mercati cittadini. Il comando della Polizia Municipale ha attivato l’intensificazione dei controlli, che sono già scattati, per fare osservare i provvedimenti di prevenzione al contagio del virus nei locali e negli esercizi commerciali. “In stretto contatto con il Prefetto - ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese- stiamo operando per rendere effettivi i provvedimenti intervenendo con tutte le forze dell’ordine per fare rispettare le prescrizioni. Rivolgo ancora una volta un appello affinchè ognuno si conformi alle disposizioni e rispetti gli obblighi di reciproca tutela sanitaria che sono imprescindibili per evitare nuovi contagi, misure talvolta pesanti ma necessarie per salvare vite umane. Sono obblighi che vanno assolutamente rispettati, ma se lo faremo con serietà tutto sarà più semplice e riusciremo a uscire da questo buio tunnel prima possibile”.