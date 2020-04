Coronavirus, in attesa di tampone: beccato in partenza per Roma

La polizia di frontiera aerea ha denunciato a Catania un passeggero di anni 50 in partenza per Roma per inosservanza a un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Infatti, l'uomo, nonostante fosse in attesa dell'esito del tampone al fine di accertare se fosse affetto da Covid 19, si è allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione di Siracusa, al fine di raggiungere una città del nord Italia per riprendere la propria attività lavorativa. Lo stesso è stato invitato di fare rientro presso la sua abitazione, adottando i DPI e rimanendo in autoisolamento domiciliare, sino all'esito del tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.