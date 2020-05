La denuncia di una precaria: "Noi fuorisede condannati a non poter rientrare”

Negli occhi di tutti, in questa emergenza sanitaria, ci sono le scene di calca e frenesia nella stazione di Milano dopo l'annuncio del premier Conte – nei primi giorni di marzo – delle prime restrizioni e prime chiusure. Furono migliaia i siciliani fuori sede, tra studenti e lavoratori, che presero al volo il primo treno o il primo autobus per fare rientro a casa.

Considerati potenziali “untori” vennero attivate imposizioni come la quarantena domiciliare ma tantissime furono le critiche di chi accoglieva questa potenziale massa di possibili “infetti”. Fortunatamente la Sicilia ha retto e adesso sembra che sia uscita dall'emergenza con un numero irrisorio dell'aumento dei contagi e con un galoppante svuotamento delle strutture sanitarie.

Però la Sicilia e specie la provincia etnea rappresentano una terra di fortissima emigrazione per mancanza cronica di lavoro e prospettive e sono ancora migliaia gli etnei che aspettano di poter fare rientro a casa. Aspettavano la nuova ordinanza di Musumeci e le disposizioni di Conte ma sono rimasti delusi. Infatti gli spostamenti dei passeggeri via mare, tramite lo Stretto, sono ancora limitati e i collegamenti aerei sono ridotti al lumicino.

Così Elena (un nome di fantasia; ndr), insegnante precaria 30enne che vive e lavora in provincia di Carrara, ha dovuto ingoiare l'ennesimo boccone amaro: “Io sono stata per la linea della responsabilità e sono stata la prima a criticare chi, a inizio marzo, è tornato in Sicilia con le scene di caos che abbiamo visto tutti. E' stato un gesto grave che ha avuto ripercussioni su tutti noi che viviamo fuori: siamo stati dipinti come potenziali untori. Sono rimasta qui per tutelare la mia famiglia e i miei affetti ma adesso vorrei capire se e quando potrò rientrare a casa”.

Infatti ciò che manca a Elena è un orizzonte. Aveva prenotato, qualche giorno fa, un volo Ryanair da Pisa per Catania per il prossimo 10 maggio ma che è stato poi improvvisamente cancellato e l'unica possibilità è andare a Roma, dove al momento è attivo l'unico collegamento per lo scalo etneo.



“Per chi vive nelle province del centro e del nord – spiega l'insegnante – non è facile raggiungere Roma o Milano. Dobbiamo prendere ulteriori mezzi o programmare pernottamenti fuori e in questo momento è tutto più difficile. Se tutti abbiamo criticato l'esodo improvviso di marzo dei fuori sede adesso, con amarezza, dico che il messaggio che passa tra chi è rimasto lontano da casa è che i furbi hanno vinto e hanno avuto ragione. Quelle persone però si sono messe in quarantena, si sono comportate bene e hanno dimostrato di meritare fiducia. La stessa che vorremmo avere anche noi oggi, chiedendo sicurezza per tutti”.

“Chi è rimasto lontano dalla Sicilia per responsabilità – continua la docente – si è trovato penalizzato e senza nessuna data disponibile per programmare un rientro. La politica locale sino a Natale considerava noi fuori sede “figli” e “risorse” e aveva messo anche a disposizione i bus contro il caro trasporti. Perché adesso non si attuano precisi protocolli per il rientro? Perché non ci si organizza con tamponi, screening e una banca dati dei tanti siciliani rimasti bloccati fuori?”.

Quello che chiedono i lavoratori, proprio nel giorno della "festa" del lavoro, è una soluzione che coniughi la possibilità di rientrare con la sicurezza sanitaria. Tanti sono i catanesi che, lavorando a Milano da precari, hanno perso il lavoro e che sono temporaneamente ospitati da amici. Ma quanto potrà durare?

Ad aumentare la frustrazione c'è anche la divisione geografica e politica italiana, con molti presidenti delle Regioni che stanno andando in ordine sparso con, ad esempio, territori come Molise, Calabria e Puglia che hanno “allargato” i confini e altri come la Sicilia che li tiene blindati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Purtroppo la politica – conclude – ha suscitato un senso di abbandono e siamo stati dipinti come untori. Ho letto tanti commenti sui social che fanno male. Vorremmo adesso chiarezza: ci dicano che non sono in grado di attuare le condizioni di sicurezza per farci rientrare”.