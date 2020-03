Coronavirus, kellydeli regala netflix e deliveroo plus ai propri dipendenti per invitarli a restare a casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

KellyDeli regala Netflix e Deliveroo Plus a tutti i propri dipendenti di tutta Europa, per invitarli a restare a casa. L'azienda proprietaria del marchio Sushi Daily e leader nel food retail con oltre 800 chioschi in 11 Paesi Europei ha intrapreso questa iniziativa per incentivare i suoi 175 dipendenti europei a limitare il contagio da Coronavirus. In tutte le 11 nazioni in cui è presente, Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Belgio e Olanda, KellyDeli rimborserà l’abbonamento alla popolarissima piattaforma streaming; oltre a Netflix l'azienda regalerà anche Deliveroo nella sua versione Plus, il globale servizio di food delivery che permette di ordinare cibo senza spese di consegna presso i ristoranti aderenti, usufruendo di sconti e offerte esclusive. «La nostra azienda è smart working native e caratterizzata anche da un età media molto bassa, 30 anni. Abbiamo 4 convention europee all’anno di cui due sono già tenute on line con tutti i dipendenti - spiega Silvano Delnegro, CEO di KellyDeli Europe – quindi stiamo affrontando questo momento difficile, già un po’ equipaggiati. I nostri valori aziendali sono basati su un forte senso di comunità ed appartenenza. L’idea di Netflix e Deliveroo Plus è solo un piccolo gesto, per mostrare la nostra preoccupazione che le nostre persone riducano al minimo ogni rischio di contagio e di conseguenza la diffusione del Coronavirus». «Quello che stiamo vivendo è un momento di difficoltà senza precedenti - afferma William Shu, Co-founder e CEO di Deliveroo -. Come Deliveroo abbiamo la responsabilità pubblica di sostenere i ristoranti in questa situazione, aiutare le persone a trovare lavoro e portare cibo ai più deboli. Vedere un'azienda come KellyDeli impegnata positivamente in questo modo è davvero commovente, ma siamo convinti che "Tutto andrà bene"». Sushi Daily è nato nel 2010 grazie all’idea di Kelly Choi. Cresciuta sotto l’ala protettiva del famoso maestro di sushi Yamamoto-San, promise al mentore che avrebbe creato il miglior sushi al mondo. Infatti, tutti i giorni viene offerto sushi fresco handmade di altissima qualità in oltre 800 chioschi e supermercati in 11 Paesi diversi. Gli ingredienti sono scrupolosamente selezionati, sempre freschi e di prima qualità: vengono utilizzati fino a 6 salmoni al giorno, con una combinazione speciale. Tutti i passaggi di preparazione sono eseguiti nei chioschi: dalla cottura del riso, al taglio di verdure e pesce, fino alla fase finale per arrotolare il sushi. Sushi Daily può contare su chef appassionati che preparano il sushi sempre al momento, davanti agli occhi dei clienti, creando oltre 100 ricette da realizzare partendo da zero, conciliando la qualità e la praticità in una commistione di tecniche antiche e moderne, tra tradizione e innovazione, che la rende una vera e propria arte. I chioschi, dal design tipicamente orientale, sono situati all’interno di supermercati e in zone ad alto traffico pedonale, primi in Europa ad introdurre il concept di negozio nel negozio e leader del mercato. Inoltre, Sushi Daily è stato pioniere nell’utilizzare prodotti di riso integrale e senza glutine.