Coronavirus, l'Università: "Nessuno studente contagiato"

Secondo le prime notizie diffuse sarebbe stato uno studente di 25 anni della Facoltà di Agraria a Catania a risultare positivo al test per il coronavirus. L'Ateneo, con una nota smentisce si tratti di uno studente: "In merito alla notizia diffusa ieri da alcune agenzie di stampa, riguardante il presunto caso di contagio di uno studente del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, residente a Misterbianco, si precisa quanto segue: contrariamente a quanto affermato, allo stato attuale l’Università di Catania non ha alcuna notizia di studenti di Agraria o di altro Dipartimento infettati dal Coronavirus Covid-19, nell’ambito delle attività didattiche dell’Ateneo; A seguito di riscontri effettuati, il presunto studente citato nell’articolo risulta essere un ingegnere che, per ragioni extra-accademiche, è entrato in contatto con un docente del Di3A, all’esterno dei locali del Dipartimento".

Uno dei tre professori risultati positivi dopo avere partecipato ad un convegno a Udine. E' stato predisposto il periodo di quarantena per l'intero nucleo familiare del giovane tra cui c'è la sua mamma che è una dipendente del comune di Misterbianco; il papà, anche lui dipendente comunale da mesi invece è in pensione.

Al municipio è stata avviata la procedura sanitaria per affrontare adeguatamente il caso: è stata disposta una 'sanificazione' dei locali che avverrà probabilmente tra domani e dopodomani, giorni in cui gli uffici sono chiusi. Il comune di Misterbianco mesi fa è stato sciolto per mafia e attualmente è retto da una commissione prefettizia nominata dal ministero dell'Interno.