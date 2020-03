Coronavirus, la Caritas distribuisce i pasti fuori dall'Help Center

I pasti dell'Help Center e della mensa Beato Dusmet di Librino, gestiti dalla Caritas di Catania, da oggi saranno distribuiti esclusiva all'esterno dei locali. La decisione è stata adottata in applicazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri sull'emergenza Covid-19. Resta attiva, tutti i giorni della settimana, l'Unità di Strada. Sospesi fino nuove disposizioni governative gli altri servizi. Nei giorni di chiusura, la Caritas Diocesana provvederà alla pulizia straordinaria e alla sanificazione precauzionale dei locali. È rinviato a data da destinarsi il convegno per la presentazione del Report dell'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse 2020 della Caritas Diocesana che era stato programmato per sabato 7 marzo.