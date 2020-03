Coronavirus, la Cisl di Catania piange Gianfranco Raco

La Cisl di Catania piange Gianfranco Raco, dirigente della Fit Cisl etnea, federazione per la quale da due anni si occupava del settore Igiene ambientale. Raco, 69 anni, è stato stroncato dalle complicanze dell’infezione da coronavirus che lo ha costretto in ospedale dal 16 marzo. Alla moglie Rita e ai figli Francesco e Anna va l’abbraccio dell’intera organizzazione sindacale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Gianfranco era un sindacalista serio e una persona d’altri tempi – così lo ricorda Mauro Torrisi, segretario generale della Fit Cisl etnea – ne ricordo l’impegno, la passione e la lealtà. È una grave perdita per la nostra organizzazione e una perdita ancor più grave per i suoi cari e i suoi amici". "È una grave perdita per la Fit – dichiara Dionisio Giordano, segretario generale della Fit Cisl siciliana – per l’apporto umano e l’esperienza maturata nel tempo che aveva messo a disposizione dell’intera nostra organizzazione sindacale". "Ci lascia un amico, una brava persona, un buon dirigente sindacale e padre di famiglia – commenta Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania – portato via da un nemico subdolo, da un’epidemia feroce, che sta mietendo fin troppe vittime. Gianfranco era una persona amata e stimata, un sindacalista apprezzato dai lavoratori, dagli amministratori pubblici della provincia e da tutto il gruppo dirigente della federazione della Fit Cisl e di tutta la Cisl catanese".