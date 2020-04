Coronavirus, la Chiesa evangelica "Parola della Salvezza" dona 650 mascherine

Alle ore 10,00, nel piazzale del comando della polizia municipale di piazza Spedini, il sindaco di Catania Salvo Pogliese riceverà dal pastore della Chiesa evangelica "Parola della Salvezza" nicola Spuria, la donazione di 650 mascherine per la protezione personale del Corpo della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei giornalisti operatori dell'informazione in emergenza. Alla presenza dell'assessore al ramo Alessandro Porto, inoltre, il sindaco Salvo Pogliese ringrazierà gli agenti, gli ispettori e gli ufficiali della Polizia Locale per l'intenso lavoro di pattugliamento della citta' messo in atto nell'ultimo mese per effettuare i controlli, assieme alle altre forze dell'ordine, per limitare il contagio del coronavirus.

