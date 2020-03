Coronavirus, ospedale di Caltagirone: tamponi positivi per due medici

Test positivo al Covid-19 per due medici dell’Ospedale “Gravina”. "Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari di cui al Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14", si legge nella nota dell'Asp. Tutti i reparti dell’ospedale sono attivi e in piena funzione. Uno dei due medici è ricoverato presso la stessa struttura, l’altro è in isolamento domiciliare. Le loro condizioni di salute, allo stato attuale, non destano preoccupazione.

Per ovviare alla carenza di mascherine negli ospedali Siciliani, l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha comunicato l'avvio della produzione presso aziende siciliane.