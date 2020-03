Coronavirus, mercati storici e rionali verso la chiusura

Alla luce delle nuove interpretazioni del governo nazionale sulle disposizioni per prevenire il contagio da coronavirus anche nei mercati all'aperto, dell’intesa collegialmente raggiunta in video conferenza tra i sindaci delle città metropolitane italiane di autorizzare solo quelli recintati e della conforme volontà del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è appena concluso, il sindaco Salvo Pogliese ha reso noto che disporrà la chiusura dei mercati storici e rionali, sino al prossimo 3 Aprile.