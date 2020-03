Coronavirus, Musumeci: "Da domani arrivano i controlli dell'esercito"

Dopo le richieste avanzate dal presidente della Regione Nello Musumeci per ottenere maggiori controlli è arrivato l'annuncio tanto atteso. Saranno infatti i militari in servizio in Sicilia ad essere impiegati nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in un colloquio con lo stesso Musumeci che aveva avanzato richieste pressanti anche alla luce della crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia. La provincia di Catania risulta essere quella più colpita.

