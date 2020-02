Musumeci annuncia "task force" per contenere la diffusione del Coronavirus

Un Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Coronavirus, la cui attività è coordinata dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. E' quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal governatore dopo i casi registrati nell'Isola, che hanno spinto anche la Regione ad assumere "immediatamente" delle misure di "contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica". Il Coordinamento è composto dai rappresentati del dipartimento della Protezione civile, con compiti di segreteria; del dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico; del dipartimento per la Pianificazione strategica; del dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale; del dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali. Ancora fanno parte dell'organismo rappresentanti del dipartimento del Turismo; del dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana; del dipartimento delle Attività produttive; del dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti; e del dipartimento delle Autonomie locali. Ne fanno parte anche una delegazione dell'AnciSicilia, dell'Unione regionale delle Province siciliane; dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf); il referente regionale Usr Sicilia delegato dal Miur e rappresentanti delle Prefetture. "Al fine di uniformare le misure inerenti il contenimento della diffusione del Covid-19 - si legge nell'ordinanza - gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento". Un'azione di coordinamento che può avvenire tramite l'Anci-Sicilia o direttamente attraverso il dipartimento regionale della Protezione civile.