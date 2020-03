Coronavirus, Nicolosi: "Vicini alle comunità maggiormente colpite"

Il presidente del Consiglio comunale di Gravina di Catania in occasione dell'iniziativa promossa dall'Anci per il ricordo delle vittime da coronavirus ha inviato una nota con la quale, a nome del civico consesso, si è unito alla solidarietà e al sostegno nei confronti di tutte le comunità locali che stanno pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane: “Le istituzioni comunali sono tutte impegnate a tutela dei propri concittadini per la loro salute ma anche a sostegno delle loro esigenze economiche con sussidi e strumenti di assistenza. In questo momento il pensiero, anche in qualità di membro nazionale Anci, è rivolto anche alle famiglie dei Comuni di Agira, Salemi e Villafrati, nonché dell’IRCSS “Oasi Maria Santissima” di Troina e ai colleghi Amministratori di questi Comuni della nostra Sicilia che lottano una guerra ancora più difficile ed aspra contro il Coronavirus”.

