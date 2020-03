Coronavirus, i dati aggiornati: 18 i casi positivi in Sicilia

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Sono gli ultimi dati ad oggi, forniti dalla presidenza della Regione Siciliana.

L'assessore Razza, durante un tavolo di coordinamento regionale, a Palazzo d'Orleans, a Palermo - con Regione, Anci, prefetture, Protezione civile, Città metropolitane - ha spiegato che i casi sono collegati a contatti col focolaio lombardo e che un cospicuo gruppo è costituito da docenti di Catania che hanno partecipato ad incontro ad Udine.

Si sta lavorando, inoltre, per incrementare numero di posti in terapia intensiva e a pressione negativa per essere pronti ad eventuale aumento di casi. Sia a Palermo che a Catania sono state individuate aree per eventuale quarantena di gruppi.