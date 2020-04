Azienda catanese converte la produzione in pareti di plexiglass per "ripartire"

Da quando la pandemia ha cominciato a diffondersi, alcune aziende hanno deciso di riconvertire la propria produzione per rispondere alle richieste di maggiore sicurezza. Nella fase dell’emergenza Coronavirus, la domanda più crescente riguardava mascherine, ma anche respiratori polmonari e gel disinfettanti. Adesso che ci accingiamo ad affrontare la tanto attesa "Fase 2", si pensa ad altre necessità per rimodulare le misure nei luoghi di lavoro e dare il via libera a diverse attività produttive e commerciali evitando il più possibile di aggravare i rischi dell’emergenza Covid-19 per aziende e lavoratori.

Come pareti e pannelli in plexiglass per garantire distanziamenti. L'idea era già stata lanciata, con qualche perplessità, per gli stabilimenti balneari ma adesso è stata adattata su misura per ristoranti, banche, pizzerie e altri locali pubblici: paretine in plexiglass in grado di garantire distanza sociale e sicurezza. Ed ecco che anche un'azienda catanese ha deciso di non piangersi addosso dopo il lungo stop produttivo e ha pensato bene di investire le risorse sulla ricerca di soluzioni migliori, efficaci e sicure per ripartire.

"Prima del Covid19 ci occupavano di edilizia e speriamo di tornare presto ad occuparci di cantieri e ristrutturazioni che sono la nostra passione da decenni - spiega Dario Strazzeri, amministratore della società "S. D. Costruzioni srls" - L'idea di realizzare un'officina che producesse strutture protettive in plexiglass ci è venuta in mente qualche settimana dopo la chiusura. È stata inizialmente una distrazione alla monotonia giornaliera, la voglia di essere utili e produttivi ma con lo scopo di poter aiutare qualcuno tramite i nostri prodotti a tutelarsi dal virus lavorando con una protezione in più".

"Organizzarsi non è stato difficile, avendo le competenze realizzative e la conoscenza dei materiali. In pochi giorni eravamo già operativi. I nostri acquirenti sono stati per lo più medici, medici di base. Persone che rischiavano molto e alla quale siamo venuti incontro applicando degli sconti", continua.

"Speriamo vivamente di poter tornare a lavorare nei cantieri perché per noi è vita - conclude -Ma non lasceremo il plexiglass perché ci ha aiutati a passare con un minimo di guadagno questo periodo e ci ha aiutati a livello psicologico dandoci un motivo per svegliarci carichi al mattino".